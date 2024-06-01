Областные власти просубсидируют кооперативы

Департамент сельского хозяйства проводит конкурсный отбор.

Департамент сельского хозяйства Орловской области проводит отбор на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части их затрат. Заявки и документы от соискателей принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием федеральной системы идентификации и аутентификации.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам – юридическим лицам, являющимся представителями малого и среднего предпринимательства. Они не положены сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам. Право на поддержку от государства имеют кооперативы, объединяющие не менее пяти граждан Российской Федерации или трех сельскохозяйственных товаропроизводителей. Их неделимый фонд может быть сформирован, в том числе, за счет части гранта «Агростартап», который областные власти могут выдать члену кооператива.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных, к примеру, с приобретением имущества – в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 миллионов рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень имущества, приобретение которого может быть компенсировано за казенный счет, определен Министерством сельского хозяйства РФ.

Субсидия на приобретение крупного рогатого скота для замены больных или инфицированных лейкозом животных может достигать 10 миллионов рублей. Возраст приобретаемого скота не должен превышать двух лет. Кроме того, областные власти возместят кооперативам до 10 миллионов рублей в случае с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники специализированного автотранспорта и оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Срок эксплуатации техники, транспорта и оборудования не должен превышать трех лет с года их производства. А источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива не может быть грант «Агростартап». Также предусмотрен целый спектр субсидий на закупку сельскохозяйственной продукции (кроме мяса свиней и свиней на убой) и дикорастущих пищевых ресурсов у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

ИА «Орелград»