Могильники с сибирской язвой благоустроят под Орлом

Сразу несколько тендеров объявили в Ливенском районе.

Бюджетное учреждение Орловской области «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» объявил несколько однотипных тендеров. Их победители получат право на выполнение работ по благоустройству территорий сибиреязвенных скотомогильников в Ливенском районе, а именно в селе Грязцы Козьминского сельского поселения, в деревне Здоровецкие выселки Здоровецкого сельского поселения и в деревне Моногарово Крутовского сельского поселения. Начальная максимальная цена контрактов варьируется от 403 до 454 тысяч рублей.

По условиям контрактов, работы должен быть выполнены в течение 80 рабочих дней с даты их заключения, в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации, СанПин, СНиП и др. Подрядчик обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если они будут вскрыты. Гарантийный срок эксплуатации каждого объекта и входящих в него конструкций и материалов устанавливается продолжительностью 2 года, отсчет по которому начинается с даты подписания акта выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие обеспечить соответствие объекта ветеринарно-санитарным правилам, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. В соответствии с техническим заданием подрядчики обязаны выполнить: ремонт ограждения территорий скотомогильников, земляные работы, замену мостиков и установку указателей.

Размер информационного щита составит 700 х 350 мм. Его установка запланирована на высоте 1,4 метра от уровня земли, с четырех сторон. Предупреждающая надпись: «Осторожно! Сибирская язва! Скотомогильник» должна быть нанесена на металлический лист или композитный материал полиграфным методом, устойчивой к внешним воздействиям, контрастной светоотражающей краской или пленкой. Уничтожение мусора на месте производства работ (строительного мусора, спиленных деревьев, вырубленных кустарников и скошенной травы) предусмотрено исключительно методом сжигания.

На территории сибиреязвенных скотомогильников запрещено проводить работы, связанные с выносом грунта и остатков ограждения, за ее пределы. Работникам и контролирующих их лицам запрещено пить, курить, принимать пищу и находиться на территории сибиреязвенного скотомогильника без средств индивидуальной защиты. Подрядчик обязан перед началом работы провести инструктаж работников под роспись по правилам работы на биологически опасном объекте, обеспечить их спецодеждой и обувью, дезинфекционными средствами, аптечкой первой помощи и средствами личной гигиены. Также он обязан обеспечить ежедневную дезинфекцию строительных инструментов и рабочих частей строительной техники, соприкасающихся с грунтом.

ИА «Орелград»