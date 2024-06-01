Отгрузка растений в другие регионы выросла на треть

Подведены итоги деятельности в сфере внутреннего карантина растений за первый квартал 2024 года

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первый квартал 2024 года. как пояснили в пресс-службе ведомства, специалисты провели обзор практики осуществления различных видов государственного контроля с указанием возникающих при этом проблем и наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований. Также хозяйствующим субъектам были даны руководства по соблюдению норм действующего законодательства и разъяснения новых нормативных правовых актов.

Что касается отчетов, то сообщается, что в первом квартале 2024 года из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей было отгружено в другие регионы РФ 1,609 миллиона тонн подкарантинной продукции. Это на 413 тысячи тонн, или на 34 процента больше, чем было за аналогичный период 2023 года. На отгружаемую продукцию оформлено более 40 855 карантинных сертификатов.

«По результатам контроля в 315 случаях в 11,25 тысячах тонн подкарантинной продукции было выявлено четыре вида карантинных объектов, – следует из ведомственного отчета. – По причине выявления карантинных объектов и в связи с несоответствием полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений оформлено 490 отказов в выдаче карантинных сертификатов». Зараженная подкарантинная продукция была направлена на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Сообщается также, что за первый квартал 2024 года в области карантина растений сотрудниками управления было проведено 231 контрольно-надзорные мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом и две внеплановые документарные проверки по согласованию с органами прокуратуры. В целях профилактики совершения правонарушений было объявлено 3476 предостережений, проведено 147 профилактических визитов и 6454 консультирования.

ИА «Орелград»