Следить за дорогами Орла будут «Русские технологии»

Завершился конкурс на закупку комплексов фиксации нарушений.

В нём победило ООО «Русские технологии», предложившее наименьшую цену – 5 миллионов 599 тысяч рублей и 22 копейки (против начальной в 10 миллионов 666 тысяч 666 рублей и 67 копеек).

Победа не была лёгкой. На торги заявились целых семь участников.

Согласно данным портала госзакупок, контракт уже подписан. Заказчиком выступает «Орёлтранссигнал».

«Русские технологии» должны установить в Орле два новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Один разместят на перекрёстке Наугорского шоссе и улицы Цветаева, другой – на перекрёстке Московского шоссе и переулка Межевого.

Работы нужно будет сделать в течении 30 дней с момента подписания контракта.

ИА «Орелград»