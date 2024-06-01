Суд не отправил юношу в колонию за крупную партию наркотика

Подсудимый получил условный срок и шанс на исправление.

Как сообщает Мценский районный суд, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Фигурантом дела стал ранее не судимый 22-летний уроженец Мценска. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Из материалов дела следует, что преступление было совершено в сентябре 2023 года.

Находясь на территории Мценского района, молодой человек нашел пять кустов дикорастущей конопли. Часть растений он тут же собрал, сложил в пакет и оставил там же для просушки. Спустя некоторое время амчанин вернулся на место «дикой плантации» и разложил высушенные растения в четыре пакета. По версии следствия, тем самым он незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис – общей массой 160,9 грамма, что по закону относится к крупному размеру.

Пакеты с марихуаной молодой человек незаконно хранил до января 2024 года, когда наркотик был обнаружен и изъят у него сотрудниками МО МВД России «Мценский». В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. С его слов, кусты конопли он нашел совершенно случайно, после чего решил воспользоваться случаем и изготовить наркотик для личного потребления. Судя по материалам дела, признаков синдрома зависимости от наркотиков подсудимый не имеет.

«С учетом позиции государственного обвинителя и категории совершенного преступления, суд постановил назначить виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с установлением испытательного срока 2 года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – На осужденного возложены обязанности: встать на учет в контролирующий поведение условно осужденных орган по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления этого органа; являться один раз в месяц для регистрации в контролирующий орган. Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»