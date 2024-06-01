Орловца крупно оштрафовали за передачу мопеда сыну

Показания 13-летнего ребенка принесли неприятности его отцу.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу местного жителя на постановление начальника местной Госавтоинспекции. Мужчина пожаловался на то, что его оштрафовали на 30 000 рублей за передачу управления мопедом его несовершеннолетнему сыну. В своей жалобе ливенец указал, что в апреле 2024 года ему позвонили сотрудники ГИБДД и попросили приехать в село Крутое. Как выяснилось, там был остановлен его 13-летний сын, управлявший мопедом. На ребенка протокол не составляли, а вот на отца, когда он прибыл на место происшествия, составили административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.

«Не признавая своей вины, отец ребенка пояснял, что в указанный день он не передавал 13-летнему сыну мопед для управления, – рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда. – Когда сын управлял мопедом, он не присутствовал, по месту жительства отсутствовал, мопед был сломан и стоял в гараже. Сын без его разрешения отремонтировал мопед и управлял им, поэтому он не должен нести за это административную ответственность».

Однако жалоба осталась без удовлетворения, а постановление о наложении штрафа суд оставил в силе, признав его законным. При вынесении решения судья изучил доказательства, в том числе видеозапись, на которой ребенок пояснял: отец разрешает ему управлять мопедом и знает о том, что он катается на нем. Роме того, выяснилось, что и сам отец, прибыв на место происшествия, говорил гаишникам о том, что разрешает сыну кататься на мопеде.

То, что впоследствии версия отца в отношении сына изменилась, решающей роли не сыграло. Суд признал достоверным тот факт, что родитель разрешал управлять мопедом своему 13-летнему сыну, не имеющему водительских прав. Это, по мнению суда, «подтверждает его вину в совершении административного правонарушения независимо от того, в какой из дней он разрешил ему управлять мопедом». Впрочем, решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»