Орловскую область начали готовить к зиме

Работа ЖКХ в отопительный период должна быть надежной и безаварийной.

Правительство Орловской области утвердило программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года. Документ принят в целях создания условий для обеспечения надежной и безаварийной работы объектов ЖКХ, а также для качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Также создана межведомственная комиссия, которая будет курировать указанные вопросы. Она в течение июня-октября будет контролировать степень готовности к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

Профильным департаментам областной администрации предписано обратить особое внимание на накопление запасов твердого и жидкого топлива, на работоспособность автономных источников электропитания и резервных линий электропередачи. До 1 ноября 2024 года должна быть обеспечена установка перекидных рубильников в котельных, снабжающих теплом областные учреждения. Органам местного самоуправления рекомендовано провести обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения «с целью выявления критических, вызывающих серьезные опасения объектов с одновременным формированием перечня ветхих и аварийных тепловых сетей».

Особое внимание главам городов районов областные власти советуют обратить на работы по замене ветхих и аварийных сетей (не менее 5 процентов от их количества). Данная мера призвана не допустить рост износа инженерных сетей. Также властям на местах предписано принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для автономных источников.

Комплекс работ по подготовке к отопительному сезону жилых домов, с обязательным оформлением паспортов готовности на многоквартирные дома, должен быть завершен в срок до 1 октября 2024 года. По традиции в регионе пройдет инвентаризация так называемых бесхозяйных объектов электро- и газоснабжения. Брошенные коммуникации власти на местах должны принять на свой баланс. Еще один обязательный к исполнению пункт постановления правительства обязывает муниципальных коммунальщиков принять необходимые меры по ликвидации задолженности за газ и электроэнергию. Речь идет об организациях, финансируемых за счет местных бюджетов.

ИА «Орелград»