Орловщина купит учебного робота за 22 миллиона

1.6.2024 | 8:31 Новости, Образование

Он прибудет в регион до 14 июня.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Подведены итоги соответствующих торгов. На них победило ООО «Технокласс», предложившее за свои услуги цену немного ниже начальной (максимальной).

Покупка обойдётся бюджету примерно в 22 миллиона рублей. Заказчиком выступает Ресурсный центр «Образование-57».

Предмет покупки – четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками. Его приобретут в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Робот-манипулятор предназначен для учебных целей. С его помощью юные орловцы освоят азы робототехники и подготовятся к внедрению и использованию таких механизмов в промышленном производстве.

ИА «Орелград»


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