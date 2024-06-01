Орловщина купит учебного робота за 22 миллиона

Он прибудет в регион до 14 июня.

Подведены итоги соответствующих торгов. На них победило ООО «Технокласс», предложившее за свои услуги цену немного ниже начальной (максимальной).

Покупка обойдётся бюджету примерно в 22 миллиона рублей. Заказчиком выступает Ресурсный центр «Образование-57».

Предмет покупки – четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками. Его приобретут в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Робот-манипулятор предназначен для учебных целей. С его помощью юные орловцы освоят азы робототехники и подготовятся к внедрению и использованию таких механизмов в промышленном производстве.

ИА «Орелград»