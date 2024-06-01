Орловчанка по суду добилась квартиры, в которой прожила 32 года

Суд разрешил ей приватизировать жилье.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление местной жительницы о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации. Подробности сообщили в пресс-службе суда. Женщина, выступившая в том числе в интересах своей несовершеннолетней дочери, в своем иске указала, что желает приватизировать квартиру, в которой проживает с 1992 года. Определенным препятствием на этом пути является тот факт, что кроме нее и дочери в квартире зарегистрирован ее родной брат, который, по мнению истицы, «не является членом ее семьи».

Также она указала, что брат проживает в Краснодарском крае и, по ее мнению, не собирается возвращаться. Последний аргумент: после оформления наследства именно брат получит в собственности дом, ранее принадлежавший их отцу. Именно брат выступил в роли ответчика в данном судебном процессе. Впрочем, лично в суд он не явился, но представил удостоверенное нотариусом согласие, в котором не возражал против приватизации квартиры. Ссылаясь на нормы Закона РФ от 4 июля 1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», суд отметил, что приватизация жилья возможна с согласия всех имеющих на нее право лиц.

В данном случае пришел к выводу о том, что женщина и ее несовершеннолетняя дочь обладают правом пользования спорной квартирой на условиях социального найма. Это было подтверждено соответствующим договором, представленным в заседании. Других членов семьи нанимателя не имеется. Спорная квартира не является служебной, дом не находится в аварийном состоянии, что тоже могло бы стать препятствием. Ранее свое право на приватизацию истица и ее дочь не реализовали. Другого жилого помещения в их пользовании не имеется. В связи с этим исковые требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»