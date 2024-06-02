В Орловской области мужчина оформил кредит на умершую мать

Следствие и суд признали его действия мошенничеством.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Он признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). По версии следствия, житель Ливен умудрился оформить кредит на умершую мать. Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на материалы дела, на следующий день после смерти матери, воспользовавшись ее телефоном, подсудимый от ее имени позаимствовал в Сбербанке более 500 тысяч рублей.

Банк зачислил кредита на счет женщины, которая на тот момент уже умерла, а подсудимый тут же перевел деньги с ее счета на свой счет, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению. Следствие считало, что намерений выплачивать кредит он не имел. Однако подсудимый свою вину не признал. Суду он пояснил, что «после смерти матери в ее квартире находилось много людей, которые имели доступ к телефону умершей и могли взять кредит с ее телефона».

«Когда ему передали телефон матери, то он увидел в нем в приложении Сбербанк, что у матери на счету находятся денежные средства более полумиллиона рублей, – цитирует слова подсудимого пресс-служба суда. – Он посчитал, что это сбережения матери и перевел их к себе на счет, чтобы избежать волокиты при вступлении в наследство. Через некоторое время он узнал от сотрудников Сбербанка, что на имя матери был взят кредит, по которому он несколько раз произвел погашения. После этого он не смог производить плату по кредиту».

Однако суд, изучив представленные доказательства, к версии подсудимого отнесся скептически, полагая, что такова выбранная им линия защиты. Мужчина был признан виновным в мошенничестве, но суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, – добровольное возмещение имущественного ущерба и наличие у подсудимого расстройства психики. Однако было и отягчающее вину обстоятельство – опасный рецидив. В результате мужчина получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»