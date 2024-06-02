Чиновников под Орлом обязали заново провести земельный аукцион

Орловское УФАС выдало предписание администрации Колпнянского района.

Комиссия Орловского УФАС России завершила рассмотрение жалобы, поступившей от гражданина на организатора торгов – администрацию Колпнянского района. Последняя провела электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4527 квадратных метров в поселке Колпна. Из жалобы следовало, что в извещении о проведении аукциона не были указаны сведения о «максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства».

Кроме того, по мнению жалобщика, извещение о проведении аукциона содержит противоречивую информацию о виде разрешенного использования земельного участка, а сам участок не может быть предметом аукциона, поскольку закрыт бетонными плитами для въезда. Доводы сторон изучила специально созданная комиссия. Она пришла к выводу, что извещение на самом деле содержит сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного строительства». Доказательств того, что информация в извещении содержится неполная или недостоверная, представлено не было. То есть, здесь комиссия не усмотрела нарушений.

Вопрос о якобы закрытом въезде, по сути, остался без ответа. «При отсутствии заключения кадастрового инженера, сделать однозначный вывод о местонахождении бетонных плит не представляется возможным», – следует из решения комиссии. А вот третий довод жалобщика был признан обоснованным. Комиссия установила, что в извещении о проведении аукциона в ГИС «Торги» в сведениях о лоте вид разрешенного использования земли был указан как «склад». А в разделе «Характеристики лота» был указан другой вид разрешенного использования: «производственная деятельность».

Из пояснений организатора торгов следовало, что вид «производственная деятельность» был выбран ввиду отсутствия технической возможности выбора вида «склад» при создании извещения о проведении аукциона. Антимонопольный орган сделал соответствующий запрос в службу поддержки ГИС «Торги» и та сообщила, возможность выбора в характеристиках лота вида «склад» имеется.

В связи с этим комиссия УФАС приняла решение о выдаче администрации Колпнянского района обязательного для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения аукциона. А именно, чиновникам предписано отменить протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, внести изменения в извещение и провести новый аукцион в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ИА «Орелград»