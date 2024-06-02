Орловчанка выиграла суд о независимой гарантии по автокредиту

Новодеревеньковский районный суд Орловской области защитил права потребителя.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, исковое заявление подала местная жительница. В иске было указано, что женщина заключила с банком ВТБ договор потребительского кредита для приобретения автомобиля. По ее мнению, при этом ей были навязаны страховки на 65 500 рублей. Страховщиком стала компания «Д.С.АВТО». Женщине был выдан сертификат о предоставлении независимой гарантии. Из него следовало, что она застрахована на 24 месяца от потери работы.

«Однако при оформлении кредита истица сообщила менеджеру, что в настоящее время она не работает, находится по уходу за ребенком до трех лет, – говорится в информации суда. – По мнению истицы, возможности воспользоваться сертификатом у нее нет, так как срок действия гарантии не покрывает весь срок действия кредита. Поскольку истице не удалось в добровольном порядке урегулировать спор, она просила суд расторгнуть договор и взыскать с ООО «Д.С.АВТО» по страховке сумму независимой гарантии в размере 65 500 рублей».

Представитель ответчика представил в суд письменные возражения, указав, что «деятельность ООО «Д.С.АВТО» заключается в принятии на себя перед банками-кредиторами по просьбе заемщиков обязательств по их кредитным обязательствам». При этом заемщик предупреждается о том, что он имеет право отказаться от заключения такого договора. Также сторона ответчика заявила, что выданная истице независимая гарантия полностью соответствует требованиям, а удовлетворение требований приведет к необоснованному обогащению истицы.

Суд установил: кредитный договор с банком не содержит условия о том, что его исполнение заемщиком обеспечено независимой гарантией. В качестве единственного способа обеспечения исполнения обязательств в нем предусмотрен залог автомобиля, являющегося предметом договора купли-продажи. Таким образом, условия договора о предоставлении независимой гарантии, не предусматривающие возможность возврата цены гарантии, ничтожны. Суд частично удовлетворил исковые требования: расторг договор о предоставлении независимой гарантии, а также взыскал в пользу истицы сумму независимой гарантии в размере 65 500 рублей и штраф в размере 20 000 рублей. Решение в законную силу еще не вступило и при желании может быть обжаловано обеими сторонами.

ИА «Орелград»