Малозатратные формы отдыха ожидают мценских детей

Администрация Мценска отчиталась о подготовке к летнему отдыху.

Управления образования администрации города Мценска представило отчет о работе по организации отдыха детей в каникулярное время. Согласно ему, для оздоровления детей в загородных лагерях в 2024 году из средств местного бюджета выделено 661 400 рублей. Планируется приобрести 8 путевок в спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» и 26 путевок в Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка». Но часть юных амчан-льготников может получить бесплатные путевки от департамента образования Орловской области.

«Управлением образования оказывается помощь родителям в подаче заявлений на получение путевок, также родители могут подать данные заявления посредством электронных сервисов, – следует из отчета. – Второе направление работы по организации отдыха детей в каникулярное время – организация активных и малозатратных форм отдыха».

В частности, рассматривается вопрос о проведении ежегодного туристического слета школьников в июне. Также запланированы мероприятия, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. В планируемый список вошли: соревнования различного уровня по пляжному волейболу в летние месяцы; летний фестиваль ГТО; участие в региональном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч»; соревнования различного уровня по легкой атлетике; мероприятия, посвященные Дню молодежи; международный турнир по шахматам «Славянские корни».

Кроме того, власти обещают проводить в течение всего лета разнообразные фестивали, акции, концерты, в том числе благотворительные, конкурсно-игровые программы для детей. Городские библиотеки ежедневно будут проводить «мероприятия досуговой направленности для разных возрастных категорий». Мценское отделение «Движения первых» планирует в летний период организовать ряд акций для подростков и молодежи.

Запланировано проведение «разнообразных активностей» для детей и семей с детьми в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню России – 12 июня и Дню города Мценска – 20 июля. Это будут театрализованные представления, мастер-классы и игровые программы. Несмотря на лето, продолжит свою работу Ледовый дворец. Также будет работать бассейн, возобновляет свою деятельность кинотеатр.

«Информирование о планируемых мероприятиях будет осуществляться через госпаблики администрации города Мценска, учреждений образования, спорта, культуры, а также рассылкой в родительские чаты всех образовательных учреждений», – заверили в управлении образования.

ИА «Орелград»