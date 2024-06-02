В Ливнах образцовым домам вручат денежные премии

В городе стартовал традиционный смотр-конкурс по благоустройству.

Как следует из постановления администрации Ливен, целью смотра-конкурса является повышение уровня благоустройства и эффективности содержания ранее созданных объектов, санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории города. Кроме того, власти хотят поддержать инициативы горожан по благоустройству земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, и придомовых территорий.

В рамках смотра-конкурса планируется привлечение к нему не только простого населения, но и организаций и индивидуальных предпринимателей. Принять участие могут и граждане, временно проживающие на территории города. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Самая благоустроенная торговая территория», «Лучший двор», «Подъезд образцового содержания», «Лучшая детская площадка». Также будут выбраны самые благоустроенные территории школ и детских садов.

Смотр-конкурс проводится в три этапа. На первом, по 7 июня 2024 года, будет проводиться прием заявок. Второй этап продлится с 10 по 14 июня, он представляет собой рассмотрение заявок с выездом на участки конкурсантов. Третий этап – подведение итогов конкурса – пройдет с 17 июня по 21 июня. Заявки принимает городской отдел благоустройства и экологии как в очном формате, так и по электронной почте. Но подать их можно и на официальном сайте администрации города Ливны, где действует специальный раздел «Смотр-конкурс по благоустройству».

Конкурсные заявки могут предоставляться в комиссию в виде текстовых, фото- и видеоматериалов. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству набранных баллов. Победителями признают участников, заявки которых набрали наибольшее количество баллов.

Критерии уже определены: например, 1 балл принесет наличие указателя улицы и номера дома, исправное состояние окон и входных дверей, отсутствие у стен дома складированного строительного материала, металлолома и растительных отходов, своевременный скос сорной травы, наличие исправного ограждения и цветочного оформления и др.

Для торговых территорий важны: наличие вывески с названием и режимом работы торгового объекта, цветочного оформления, опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий и сооружений (в том числе главного входа, вывески, витрины и рекламы), наличие урн для мусора, надлежащее состояние зеленых насаждений на прилегающей территории (деревья, кустарники, газоны). Для большинства номинаций предусмотрены денежные премии: за 1-е место – 5747 рублей, за 2-е место – 3448 рублей, за 3-е место – 2299 рублей.

Победителям в номинациях для школ, детсадов и торговых объектов вручат ценные подарки. «Для улицы частного сектора, занявшей в смотре-конкурсе первое призовое место, управлением жилищно-коммунального хозяйства определяются объемы работ по благоустройству проезжей части дороги в 2025 году», – следует из постановления мэрии.

ИА «Орелград»