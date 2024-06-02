Обругавший в Telegram полицию орловец понес наказание

Административное наказание он понес за публичное сообщение в Сети.

Как сообщили в Глазуновском районном суде Орловской области, рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ. Его фигурантом стал местный житель. Его заподозрили в том, что он «совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, а именно к сотрудникам правоохранительных органов».

Выразилось нарушение в публичном размещении на Telegram-канале ряда сообщений. В пресс-службе суда пояснили, что это были видеозаписи, содержащие нецензурные высказывания в адрес сотрудников полиции. Изучив их, суд пришел к выводу, что размещение таких видеороликов действительно является административным правонарушением, которое наказывается в рамках упомянутой выше статьи 20.3.1 КоАП РФ.

При вынесении решения судья учел совокупность всех обстоятельств содеянного, формы и содержания публично размещенных видеозаписей. Было установлено, что эти записи не были скрыты настройками приватности, а были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц. Данный факт позволил оценить степень публичности брани орловца в адрес полиции. Свою вину в судебном заседании он признал и раскаялся в содеянном.

Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также возможные последствия правонарушения. Постановление суда о назначении административного наказания в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»