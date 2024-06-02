В Болхове муниципальная аптека устроит распродажу имущества

Соответствующее извещение появилось на сайте администрации Болховского района.

Как следует из извещения, МУП «Аптека №9» Болховского района проводит продажу имущества стоимостью не более 100 тысяч рублей. Прием заявок на участие уже стартовал, сами торги назначены на 19 июня. В перечень выставленного на продажу имущества включено без малого 70 наименований, в том числе офисные столы и кресла, книжные стеллажи и шкафы, принтеры, стационарные компьютеры, сейфы, шкафы для одежды и для хранения лекарств, стиральная машина, несколько различных холодильников, включая фармацевтический двухкамерный, кассовые аппараты, витрина, кондиционер и др.

Кроме того, продать аптека попытается два автомобиля марок ВАЗ-21093 1 (начальная цена – 49 720 рублей) и УАЗ-3303 (начальная цена – 60 267 рублей). Способ проведения торгов: продажа обычным способом с закрытой формой подачи предложения о цене. Участником может стать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Внесение задатка не требуется. По условиям, заявка на участие в продаже подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование лота, на участие в котором подается заявка, и цена. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса, фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства не является обязательным. Однако заявка на участие в продаже должна содержать сведения и документы о заявителе. Каждый вправе подать только одну заявку на участие в продаже в отношении каждого лота.

«Если по окончании срока подачи заявок на участие в продаже подана только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим ее, – следует из документации продажи. – В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в продаже в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие такого заявителя не рассматриваются и возвращаются ему. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в продаже».

ИА «Орелград»