Спортивная школа в Ливнах занялась образованием

Еще в прошлом году учреждение поменяло свой статус.

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» города Ливны занялось образовательной деятельностью. Отчет первых результатах прозвучал на рабочем совещании у главы города. Как пояснили в администрации Ливен, с докладом по данному вопросу выступил директор спортивной школы Максим Ашихмин. Он сообщил, что с 28 июня 2023 года она поменяла статус с учреждения спортивной подготовки на учреждение дополнительного образования, а с 1 сентября перешла на осуществление образовательной деятельности.

По его словам, спортшкола ведет деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта. Кроме того, она работает по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта на этапах начальной подготовки, учебно-тренировочным программам и занимается совершенствованием спортивного мастерства. Перевод обучающихся «осуществляется на основании результатов контрольно-переводных нормативов и с учетом результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.

«В спортивную школу принимаются все желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний, – подчеркнул Максим Ашихмин. – Обучение проводится бесплатно. Спортсмены учреждения принимают участие на соревнованиях областного, межрегионального и всероссийского уровней, где показывают высокие результаты. За прошедший спортивный сезон массовые разряды присвоены 287 спортсменам, 9 спортсменов выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, звание «Мастер спорта» присвоено 3 спортсменам».

Согласно приведенной администрацией Ливен статистике, в настоящий момент в спортивной школе укомплектовано 58 учебно-тренировочных групп, в которых обучается 898 человек по 16-ти видам спорта, включая армрестлинг, баскетбол, бокс, волейбол, всестилевое каратэ, футбол, хоккей, шахматы и др. Учебно-тренировочную деятельность ведут 27 тренеров-преподавателей, в том числе 18 штатных и 9 совместителей. Высшую квалификационную категорию имеют 15 человек, первую – 8 человек.

ИА «Орелград»