В Болхове растет количество нерадивых родителей

Тревожную тенденцию подметили в районном суде.

Как сообщает Болховский районный суд Орловской области, в первом квартале 2024 года на рассмотрение поступило четыре уголовных дела, возбужденных по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о злостном уклонении от уплаты алиментов. Для сравнения, за весь 2023 год Болховским районным судом было году рассмотрено пять уголовных дел данной категории. Показатель прошлого года еще не превышен, но если динамика первого квартала сохранится, то осужденных алиментщиков может оказаться гораздо больше, чем годом ранее.

В качестве примера в пресс-службе Болховского районного суда привели свежий случай. Было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина на основании судебного приказа должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере одной четверти своего заработка и иного дохода ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Мужчина достоверно знал о вступившем в законную силу решении мирового судьи и возбуждении на этом основании исполнительного производства.

Однако он уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин. За это по постановлению мирового судьи он был привлечен к ответственности в рамках статьи 5.35.1 КоАП РФ, ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Постановление вступило в законную силу, но наказание так и не было отбыто. Кроме того, нерадивый родитель продолжал уклоняться от уплаты алиментов. На него завели уголовное дело по статье 157 УК РФ.

Оно было рассмотрено уже районным судом, который установил, что гражданин действовал с прямым умыслом: являясь физически здоровым и трудоспособным, не уплачивал более двух месяцев подряд средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, не имея на то уважительных причин. Он был признан виновным в совершении вменяемого ему преступления. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15 процентов. Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»