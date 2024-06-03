Более 1000 орловцев хранят деньги за рубежом

Они обязаны отчитаться о движении денежных средств за границей.

В Орловской области по состоянию на 1 января текущего года было зарегистрировано 1942 счета, отрытых резидентами региона – физическими лицами – в банках или иных организациях финансового рынка, расположенных на территории иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В регионе в настоящий момент 1275 счетов открыты в банках, расположенных на территории государств – членов ЕАЭС.

Кроме того, 429 счетов открыты резидентами в банках, расположенных на территории иностранных государств, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Актуальный перечень иностранных государств, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен отчетами, был утвержден приказом Федеральной налоговой службы России в декабре 2022 года. Налоговики напоминают орловцам о том, что те должны отчитаться о движении своих средств по иностранным счетам.

«Ежегодно, не позднее 1 июня, физические лица представляют налоговому органу по месту своего учета отчет о движении денежных средств по своим зарубежным счетам и отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – В текущем году из-за выходных дней срок предоставления отчет за 2023 год перенесен на 3 июня».

В ведомстве пояснили, что отчет не нужно предоставлять, если счет открыт в банке на территории государства – члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Главное условие в этом случае – сумма движения денежных средств и остаток на счете на конец года не должны превышать 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»