Орловца ограничили в свободе за нелегальное оружие

Приговор вынес Залегощенский районный суд.

Местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как установил суд, незаконная сделка состоялась в апреле минувшего года. Уточняется, что речь идёт о гладкоствольном охотничьем оружии. Свою покупку орловец хранил по месту своего жительства.

«Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев», – пояснили в ведомстве. Приговор вступил в силу.

Ранее суд вынес решение в отношении нелегального продавца частей огнестрельного оружия.

ИА «Орелград»