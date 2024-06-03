Орловца ограничили в свободе за нелегальное оружие

3.6.2024 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Приговор вынес Залегощенский районный суд.

Фото: 57.rosguard.gov.ru (иллюстративное)

Местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как установил суд, незаконная сделка состоялась в апреле минувшего года. Уточняется, что речь идёт о гладкоствольном охотничьем оружии. Свою покупку орловец хранил по месту своего жительства.

«Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев», – пояснили в ведомстве. Приговор вступил в силу.

Ранее суд вынес решение в отношении нелегального продавца частей огнестрельного оружия.

ИА «Орелград»


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