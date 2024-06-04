Расходы Орловской области на цифровую экономику выросли в 13 раз

Правительство рассказало, на что тратились деньги в этом году.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области отчиталось об исполнении бюджета региона по итогам первого квартала 2024 года. В облсовете народных депутатов отчет представила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Она сообщила, что расходы областного бюджета составили 13,082 миллиарда рублей, или 23,2 процента от плана года. Они остались практически на уровне аналогичного периода 2023 года.

Сапожникова подчеркнула, что в полном объеме финансировались социально значимые расходы, в том числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, на которую было выделено 2,533 миллиарда рублей. В целом бюджет в I квартале 2024 года сохранял социальную направленность, соответственно, расходы на социально-культурную сферу составили 9,028 миллиарда рублей, или 69 процентов от общего объема расходов. Из других расходов значительный объем составили отчисления на национальную экономику – 2,179 миллиарда рублей.

В частности, в рамках направления «Экономический рост» реализовывались национальные проекты, в том числе «Цифровая экономика», на которую было выделено 4 миллиона рублей. Относительно скромная цифра не должна вводить в заблуждение: согласно отчету, финансирование «Цифровой экономики» по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,7 миллиона рублей, или в 13 раз.

По направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было потрачено 87,3 миллиона рублей, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» – 4,5 миллиона рублей, «Производительность труда» – 12,8 миллиона рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме от запланированных на 2024 год, следует из отчета.

ИА «Орелград»