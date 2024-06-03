Добывать полезные ископаемые на Орловщине стало выгоднее

Сырьевой сектор отметился значительным ростом зарплат.

Орелстат рассказал о заработной плате работников организаций Орловской области в марте 2024 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 52 089 рублей. По сравнению с февралем 2024 года она увеличилась на 6,9 процента, по сравнению с мартом предыдущего года выросла на 17,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2024 года выросла по сравнению с мартом 2023 года на 8,9 процента.

Аналитики Орелстата проследили динамику изменения уровня зарплат по видам экономической деятельности. Здесь можно отметить сырьевой сектор. Так, в сфере добычи полезных ископаемых в марте по сравнению с февралем 2024 года номинальная начисленная зарплата выросла на 22,9 процента. Немного уступила этой сфере торговля, где был зафиксирован рост зарплаты на 22,3 процента. Кроме того, за месяц подрос заработок работников водоканалов – на 18,6 процента, обрабатывающих производств – на 11,4 процента, предоставления прочих услуг – на 12,5 процента.

В сфере государственного управления номинальная заработная плата увеличилась на 13,9 процента и составила 59 290 рублей. Однако на первом месте в рейтинге заработка идут далеко не чиновники, они даже не попали в первую тройку. Лидерство традиционно удерживают работники финансовой и страховой деятельности, средняя заработная плата которых за отчетный период составила 95 913 рублей. На втором месте идут работники обрабатывающих производствах (61 114 рублей), на третьем – работники сферы транспортировки и хранения (60 151 рубль).

Работники сферы государственного управления остались на четвертом месте. Далее в рейтинге расположились: сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром – 56 166 рублей, деятельность в области информации и связи – 53 077 рублей, оптовая и розничная торговля – 52 295 рублей, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 52 183 рубля, строительство – 49 040 рублей, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 42 586 рублей, образование – 40 932 рублей, здравоохранение и оказание социальных услуг – 40 923 рубля.

ИА «Орелград»