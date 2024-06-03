ТФОМС заработал на штрафах 8 миллионов рублей

Облсовет заслушал отчет об исполнении бюджета ТФОМС.

Депутаты Орловского облсовета заслушали отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первый квартал 2024 года. Он был исполнен по доходам в сумме 3,274 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,668 миллиарда рублей. Годовой план поступлений составляет 13,182 миллиарда рублей, то есть фактические поступления в первом квартале составили 24,8 процента к плану года.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ТФОМС, взысканий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, составили 8,14 миллиона рублей. Однако основным источником доходов традиционно являются трансферты из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Они выделяются в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В первом квартале такие трансферты составили 3,236 миллиарда рублей, или 25 процентов к плану года. А вот сумма трансфертов, выделены Орловской области ФОМС на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, составила всего 14,7 тысячи рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету ТФОМС, составили 30,247 миллиона рублей, или 13,6 процента от плана года. В их числе 28,222 миллиона рублей поступило из бюджетов территориальных ФОМС других регионов в качестве расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным за пределами региона, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования. Кроме того, 2,025 миллиона рублей поступило из ФОМС на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

ИА «Орелград»