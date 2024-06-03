«Дорожную службу» уличили в ограничении конкуренции

Требования закона госпредприятие нарушило при закупке весов.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по жалобе Армавирского весового завода «КубаньВесСервис» на действия ГУП Орловской области «Дорожная служба» при проведении аукциона на приобретение автомобильных весов. Как пояснили в пресс-службе УФАС, в действиях госпредприятия были усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что ГУП Орловской области «Дорожная служба» при проведении аукциона на приобретение автомобильных весов установило в документации указания на товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки без использования слов «(или эквивалент)», что привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки, – сообщает ведомство. – Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях ГУП Орловской области «Дорожная служба» нарушение части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

Как следует из материалов дела, участниками открытого аукциона в электронной форме могли являться только представители малого и среднего предпринимательства, в документации на приобретение автомобильных весов было указано, что госпредприятию требуются именно весы автомобильные Альфа АВ-А-80 с наличием цифрового весоизмерительного прибора CTT-SMART в комплекте. Комиссия обратила внимание на тот факт, что заказчик не использовал слова «или эквивалент», что, по мнению антимонопольщиков, привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки и, как следствие, к отказу в допуске армавирского завода к участию в аукционе.

В результате договор поставки был заключен с единственным участником закупки. Поскольку договор был исполнен еще в 2023 году, комиссия УФАС не нашла оснований для выдачи предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Однако она решила признать факт нарушения ГУП ОО «Дорожная служба» части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении открытого аукциона. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд. Оно также может быть также обжаловано в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

ИА «Орелград»