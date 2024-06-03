«Дорожную службу» уличили в ограничении конкуренции

3.6.2024 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Требования закона госпредприятие нарушило при закупке весов.

Фото: ИА «Орелград»

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по жалобе Армавирского весового завода «КубаньВесСервис» на действия ГУП Орловской области «Дорожная служба» при проведении аукциона на приобретение автомобильных весов. Как пояснили в пресс-службе УФАС, в действиях госпредприятия были усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что ГУП Орловской области «Дорожная служба» при проведении аукциона на приобретение автомобильных весов установило в документации указания на товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки без использования слов «(или эквивалент)», что привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки, – сообщает ведомство. – Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях ГУП Орловской области «Дорожная служба» нарушение части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

Как следует из материалов дела, участниками открытого аукциона в электронной форме могли являться только представители малого и среднего предпринимательства, в документации на приобретение автомобильных весов было указано, что госпредприятию требуются именно весы автомобильные Альфа АВ-А-80 с наличием цифрового весоизмерительного прибора CTT-SMART в комплекте. Комиссия обратила внимание на тот факт, что заказчик не использовал слова «или эквивалент», что, по мнению антимонопольщиков, привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки и, как следствие, к отказу в допуске армавирского завода к участию в аукционе.

В результате договор поставки был заключен с единственным участником закупки. Поскольку договор был исполнен еще в 2023 году, комиссия УФАС не нашла оснований для выдачи предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Однако она решила признать факт нарушения ГУП ОО «Дорожная служба» части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении открытого аукциона. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд. Оно также может быть также обжаловано в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

ИА «Орелград»


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