В Орле сотрудники МЧС спасли галку

Инцидент произошёл на улице Льва Толстого.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области.

Выезд на необычный звонок состоялся накануне около 13 часов. Галка запуталась в проводах, размещённых на фонарном столбе. Местные жители обратили на это внимание и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС подобрались к птице с помощью вышки. Галку успешно освободили от проводов и сняли со столба.

Всего за выходные орловские подразделения УМЧС совершили 33 выезда. 15 из них – на различные возгорания, остальные – на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»