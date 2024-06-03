В Орле сотрудники МЧС спасли галку

3.6.2024 | 10:33 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл на улице Льва Толстого.

Фото: УМЧС по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области.

Выезд на необычный звонок состоялся накануне около 13 часов. Галка запуталась в проводах, размещённых на фонарном столбе. Местные жители обратили на это внимание и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС подобрались к птице с помощью вышки. Галку успешно освободили от проводов и сняли со столба.

Всего за выходные орловские подразделения УМЧС совершили 33 выезда. 15 из них – на различные возгорания, остальные – на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»


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