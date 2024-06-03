Клычков отправится на Петербургский экономический форум

Однако своего павильона там у Орловской области не будет.

Об этом пишет портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, Клычков возглавит делегацию нашего региона. Косвенно это указывает на то, что в рамках мероприятия планируется подписание важных соглашений.

Так, в минувшем году в рамках ПМЭФ Орловщина таким образом закрепила сотрудничество с Москвой и «Северсталью». Последнее соглашение касалось инвестиционного проекта по производству металлических конструкций с объёмом вложений до трёх миллиардов рублей.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдёт в северной столице с 5 по 8 июня.

Известно, что программа мероприятия будет насыщенной. В течение всех дней форума здесь будет работать множество различных панелей. Участники дискуссий обсудят вопросы, связанные с региональным развитием, цифровыми технологиями, тенденциями в бизнесе и другими подобными темами.

ИА «Орелград»