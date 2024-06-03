На Орловщине потратят миллион на разграничение водных объектов

Таковы планы на текущий год.

О них рассказали на совещании, которое провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков. Известно, что в итоге в регионе определят границы водных объектов на протяжении целых 775 километров.

Кроме того, в области проведут мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос. Будут установлены 139 соответствующих знаков. На это потребуются 4,8 миллиона рублей.

Также областные власти рассказали о работе по предоставлению прав пользования водными объектами. В текущем году оформлено 11 таких документов. Три из них – на основании договоров, остальные – на основании решений о предоставлении объектов в пользование.

Ожидается, что по итогам года данная деятельность принесёт в бюджет около 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»