В обладминистрации назвали число земских докторов и фельдшеров

3.6.2024 | 13:08 Медицина, Новости

В Орловской области подвели промежуточные итоги программ.

Фото: vk.com/plcrb

О них говорили на заседании, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за период реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» их участниками стали, соответственно, 275 специалистов с высшим медицинским образованием и 100 специалистов со средним медицинским образованием. Большинство участников трудоустроились в Плещеевской и Покровской центральных районных больницах.

В текущем году на программы выделят 52,7 миллиона рублей. Финансирование вёдётся за счёт средств федерального и областного бюджетов.

В 2024-м единовременные выплаты получили пятеро врачей и двое фельдшеров. Ещё пятеро медицинских работников пока что просто подали документы на рассмотрение комиссии.

В этом году в реестре должностей, которые могут занять участники программ, значатся 33 позиции для медработников с высшим образованием и 20 позиций для медработников со средним образованием.

ИА «Орелград»


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