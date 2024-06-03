В Туле осудили виновника ДТП, погубившего Юлию Алёшину

Известная жительница Орловской области скончалась после автоаварии 13 мая минувшего года.

Алёшиной было 44 года. Она являлась художественным руководителем шоу-балета Emotion. Также орловчанка была дочерью Владимира Брыкина, ветерана орловского футбола, ушедшего из жизни в 2018-м году.

ДТП произошло в Тульской области на трассе «Крым» 10 мая минувшего года. В нём участвовало пять автомобилей. Погибли двое человек, пострадали восемь.

Щекинский межрайонный суд признал виновником аварии Джахида Мамедова. Установлено, что он грубо нарушил правила дорожного движения, а также не имел водительского удостоверения. В частности, выяснилось, что Мамедов ехал по трассе со скоростью 144 километра в час.

В суде лихач признал вину полностью. В итоге его приговорили к 9 годам колонии общего режима. Также мужчину лишили юридической возможности управлять транспортными средствами на три года.

Также с осуждённого в пользу пострадавших и родственников погибших в ДТП взыскано 3 миллиона 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов Тульской области.

ИА «Орелград»