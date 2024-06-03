Орловский экс-полицейский частично признал вину в мошенничестве

3.6.2024 | 16:52 Важное, Закон и порядок, Новости

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Установлено, что обвиняемый совершил преступление, находясь на должности старшего инспектора Отделения ГИБДД «Ливенский». Это случилось в период с июля по октябрь минувшего года.

Тогда ещё действующий сотрудник полиции получил от двоих местных жителей средства на общую сумму 80 тысяч рублей. В обмен на это он обещал одному из них оказать содействие в сдаче экзамена на водительские права. Это касалось как теоретической, так и практической части испытания.

«В то же время в должностные обязанности бывшего полицейского решение данного вопроса не входило», – отметили в СКР.

Свою вину в совершённом преступлении фигурант признал, но только частично. Тем не менее, дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что его возбудили на основании материалов, собранных Управлением МВД по Орловской области.

Ранее стало известно, что Бастрыкин обратил внимание на проблему матери ребёнка-инвалида из Орла.

ИА «Орелград»


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