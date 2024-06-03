Орловский экс-полицейский частично признал вину в мошенничестве

В ближайшее время дело рассмотрит суд.
Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.
Установлено, что обвиняемый совершил преступление, находясь на должности старшего инспектора Отделения ГИБДД «Ливенский». Это случилось в период с июля по октябрь минувшего года.
Тогда ещё действующий сотрудник полиции получил от двоих местных жителей средства на общую сумму 80 тысяч рублей. В обмен на это он обещал одному из них оказать содействие в сдаче экзамена на водительские права. Это касалось как теоретической, так и практической части испытания.
«В то же время в должностные обязанности бывшего полицейского решение данного вопроса не входило», – отметили в СКР.
Свою вину в совершённом преступлении фигурант признал, но только частично. Тем не менее, дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что его возбудили на основании материалов, собранных Управлением МВД по Орловской области.
Ранее стало известно, что Бастрыкин обратил внимание на проблему матери ребёнка-инвалида из Орла.
ИА «Орелград»