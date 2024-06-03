Орловщина готова к новому этапу расселения «авариек»

Об этом заявили в областном правительстве.

Итоги и планы по расселению граждан из аварийного жилья озвучили на заседании, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что в рамках предыдущего этапа программы новоселье справляли жильцы «авариек», признанных таковыми до 2017-го года. Эти планы удалось воплотить в жизнь досрочно. Завершить расселение собирались к 1 сентября 2025 года, но справились уже в марте текущего.

За это время (с 2019-го года) из аварийного жилья переселили 3,3 тысячи орловцев. 200 из них – в текущем году. Однако особо значимым оказался предыдущий год, когда новоселье справили около 1200 бывших жителей «авариек».

В данный момент орловские чиновники готовятся к расселению жилищного фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года.

Муниципалитеты уже провели соответствующую инвентаризацию. Установлено 152 аварийных многоквартирных дома с общей площадью жилых помещений 76 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

ИА «Орелград»