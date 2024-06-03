Замглавы Минздрава обеспокоился судьбой орловских льготников

Получателей бесплатных лекарств на Орловщине оказалось критично мало.

Тема обсуждалась на Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2024». Подробности сообщил «Фармацевтический вестник».

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев отметил, что с 2020 по 2024 год в стране увеличилась доля граждан, которые сохранили льготу на лекарственное обеспечение в натуральной форме. Показатель вырос с 22 до 26%.

Однако в ряде регионов таких жителей оказалось критично мало. Среди них замминистра упомянул и Орловщину. Выяснилось, что в нашей области таких получателей насчитывается всего 7% от общего количества. Остальные получают льготу не «живыми лекарствами», а лишь в виде наличных средств. Похожая ситуация наблюдается в Тульской области, Чечне и Дагестане.

«Необходима постоянная работа регионов с возвращением льготников в систему, чтобы те не отказывались от льготы в пользу денежной компенсации, подытожил Глаголев», – передаёт СМИ.

ИА «Орелград»