В Орле торжественно открыли новую спортплощадку

3.6.2024 | 15:46 Новости, Спорт

Установленное оборудование подойдет для тех, кто увлекается воркаутом, гимнастикой и любит спорт.

Фото: Владислав Гефель

Старые турники и брусья у дома №88 по Набережной Дубровинского демонтировали из-за ветхости и небезопасности. Новую площадку совместными силами согласовали и установили Российский фонд «Спорт начинается с детей», администрация Орла, телеканал «МАТЧ ТВ» и ГК ОДСК.

Торжественное открытие состоялось в День защиты детей. Управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель подчеркнул, что один из главных приоритетов компании — создание комфортных и благоприятных условий для семей с детьми. Известный боксер и руководитель спортшколы «Троя» Эдуард Трояновский отметил, что площадка в свободном доступе и заниматься на ней смогут все желающие.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования