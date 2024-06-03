В Орле торжественно открыли новую спортплощадку

Установленное оборудование подойдет для тех, кто увлекается воркаутом, гимнастикой и любит спорт.

Старые турники и брусья у дома №88 по Набережной Дубровинского демонтировали из-за ветхости и небезопасности. Новую площадку совместными силами согласовали и установили Российский фонд «Спорт начинается с детей», администрация Орла, телеканал «МАТЧ ТВ» и ГК ОДСК.

Торжественное открытие состоялось в День защиты детей. Управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель подчеркнул, что один из главных приоритетов компании — создание комфортных и благоприятных условий для семей с детьми. Известный боксер и руководитель спортшколы «Троя» Эдуард Трояновский отметил, что площадка в свободном доступе и заниматься на ней смогут все желающие.

ИА “Орелград”