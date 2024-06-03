Орловские семьи оказались одними из самых бедных

Специалисты проанализировали цифры за минувший год.

Эксперты «РИА Рейтинг» попытались узнать, сколько денег ежемесячно остаётся на руках в семьях после минимальных трат. Статистику по разным регионам отдельно посчитали для «ячеек общества» с одним ребёнком и двумя детьми.

По данному показателю Орловщина вошла в первую двадцатку самых бедных субъектов по стране. Также наш регион оказался едва ли не самым малоимущим в ЦФО – здесь Орловскую область опередила только Брянская.

По мнению специалистов, после расходов на «минималку» в орловской семье с одним ребёнком остаётся 42 тысячи 756 рублей свободных средств. В семье с двумя детьми – 26 тысяч 677 рублей.

Это 67-й показатель по стране (из 85-ти возможных). В лидерах оказались Ямало-Ненецкий АО, Москва и Ханты-Мансийский АО. В конце списка – Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

ИА «Орелград»