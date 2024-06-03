В Орле в школах №15 и №39 завершается демонтаж

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Градоначальник побывал на объектах, чтобы узнать, как проходит их капитальный ремонт. По словам Парахина, демонтажные работы находятся на финальной стадии.

«Все демонтированные элементы строго фиксируются в акте и передаются в «Объединённый муниципальный заказчик» на хранение», – добавил мэр.

В ближайшее время в школах приступят к процессу инъектирования стен. Их укрепят при помощи специального состава, а затем проведут штукатурные работы. После этого начнётся обновление крыш — оно включает в себя новую стяжку, гидроизоляцию и утепление.

Напомним, что в этом году в Орле также должны капитально отремонтировать здание школы №32.

ИА «Орелград»