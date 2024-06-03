В Орле в школах №15 и №39 завершается демонтаж

3.6.2024 | 11:20 Новости, Образование

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Градоначальник побывал на объектах, чтобы узнать, как проходит их капитальный ремонт. По словам Парахина, демонтажные работы находятся на финальной стадии.

«Все демонтированные элементы строго фиксируются в акте и передаются в «Объединённый муниципальный заказчик» на хранение», – добавил мэр.

В ближайшее время в школах приступят к процессу инъектирования стен. Их укрепят при помощи специального состава, а затем проведут штукатурные работы. После этого начнётся обновление крыш — оно включает в себя новую стяжку, гидроизоляцию и утепление.

Напомним, что в этом году в Орле также должны капитально отремонтировать здание школы №32.

Фото: t.me/parakhin_yuri

ИА «Орелград»


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