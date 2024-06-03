На Орловщине выбоина отправила водителя в больницу

ДТП произошло на трассе «Орёл-Лунево-Моховое».
Авария случилась 1 июня в 20 часов 50 минут. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.
29-летний парень двигался на «Ладе Калине» со стороны села Моховое в сторону города Орла. На 5-м километре трассы он наткнулся на выбоину.
Увы, препятствие оказалось роковым. Водитель съехал с дороги. Машина перевернулась.
В результате ДТП орловец получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.
Ранее стало известно, что на выходных в области разбились двое мотоциклистов.
ИА «Орелград»