На Орловщине выбоина отправила водителя в больницу

ДТП произошло на трассе «Орёл-Лунево-Моховое».

Авария случилась 1 июня в 20 часов 50 минут. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

29-летний парень двигался на «Ладе Калине» со стороны села Моховое в сторону города Орла. На 5-м километре трассы он наткнулся на выбоину.

Увы, препятствие оказалось роковым. Водитель съехал с дороги. Машина перевернулась.

В результате ДТП орловец получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что на выходных в области разбились двое мотоциклистов.

ИА «Орелград»