Орловское дизельное топливо остаётся самым дешёвым в стране

3.6.2024 | 12:52 Новости, Экономика

Подведены итоги за апрель текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Официальную среднюю стоимость автомобильного топлива в разных регионах, зафиксированную в Росстате, сравнили и проанализировали в агентстве «ПромРейтинг».

Орловщина, как и в марте, удерживает первое место в группе регионов с наименьшими ценами на «дизель». Показатель составляет 58,79 рубля за один литр.

Далее в группе идут Брянская область, Северная Осетия, Тамбовская область и Татарстан. Отметим, что в десятку по ценам на бензин Орловщина не вошла.

В целом по стране в апреле стоимость бензина выросла на 0,5% (по сравнению с предыдущим месяцем) или на 8,5% (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года).

ИА «Орелград»


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