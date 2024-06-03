Остроушко заявила, что Лежнев попросился на СВО

Советник губернатора хочет участвовать в операции в качестве бойца.

Известная орловская журналистка и бывший заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Валентина Остроушко сообщила об этом в своём телеграм-канале.

«Последняя информация: Сергей Лежнев написал заявление о поездке на СВО, из поставщика гумпомощи решил стать воином», – написала орловчанка.

В то же время Остроушко отметила, что по её мнению такой вариант маловероятен, так как дело Лежнева является слишком значимым.

Напомним, действующему советнику губернатора вменяют причастность к хищению 76 миллионов бюджетных рублей, которые исчезли во время ремонта мостов. Дело возбуждено по статье «мошенничество».

Пока что Лежнев заключён под стражу на один месяц.

ИА «Орелград»