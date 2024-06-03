Мать ребёнка-инвалида из Орла обратилась к Бастрыкину

Глава СКР поставил вопрос на контроль.

Об этом рассказали в Информационном центре Следственного комитета России.

Жительница Орловской области изложила свою проблему в комментариях в социальных сетях в аккаунте приёмной руководителя СКР. Она рассказал, что её восьмилетний сын является инвалидом. Орловчанка и её ребёнок проживают в неблагоустроенной и малогабаритной комнате в одном из общежитий города.

В декабре минувшего года суд обязал обеспечить их квартирой во внеочередном порядке. При этом новое жильё должно будет отвечать необходимым санитарным и техническим требованиям.

Однако до настоящего времени судебное решение не исполнено. На данный момент в связи с этим в Управлении Следственного Комитета России по Орловской области стартовала процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин официально поставил ход данной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил главе орловского Управления доложить о её промежуточных результатах и принятом решении.

ИА «Орелград»