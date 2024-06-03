Орловский депздрав сообщил о сдаче Сосковской ЦРБ

В поликлинике учреждения делали капремонт.

«В ближайшее время в обновлённом здании начнут прием пациентов», – уточнили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Напомним, что объект сдали с большим опозданием. Ранее за проволочку оштрафовали подрядчика (ООО «Архонт»).

Работы обошлись примерно в 35 миллионов рублей. Здание, построенное ещё в 60-х годах минувшего столетия, полностью обновили.

Здесь смонтировали новые системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации. Здание укрепили, привели в порядок фасад, установили современные стеклопакеты.

Внутри поликлиники отремонтировали все кабинеты. Помещение, где делают процедуры с помощью рентгена, оштукатурили специальными материалами. Также здесь установили новый цифровой флюорограф. Поликлиника получила его по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ИА «Орелград»