Более 800 пачек сигарет изъяли в Орловской области

Продукция продавалась без акцизных марок РФ.

В Орловской области в текущем году из оборота изъято и арестовано 808 пачек табачной и никотинсодержащей продукции, которая находилась в реализации без акцизных марок Российской Федерации и средств идентификации. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что всего в этом году было проведено 15 контрольных и надзорных мероприятий в указанной сфере, проинспектировано 1970 единиц табачной и никотинсодержащей продукции. В результате было вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, общая сумма штрафов для них составила 263 тысячи рублей. По решениям судов было конфисковано 610 единиц табачной и никотинсодержащей продукции.

«В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований в части реализации табачной продукции не введенной в оборот, участником оборота незарегистрированным в системе «Честный знак», без наличия разрешительной кассы, с открытой выкладкой и демонстрацией, без прейскуранта цен и на расстоянии менее чем 100 метров от общеобразовательного учреждения», – перечислили в ведомстве.

Кроме того, в двух случаях протоколы были составлены на индивидуальных предпринимателей. Материалы в Роспотребнадзор были переданы правоохранительными органами, выявившими факты реализации иностранных сигарет без маркировки акцизными марками. Протоколы на индивидуальных предпринимателей были составлены по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Оба были признаны виновными и были оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей. Кроме того, суды конфисковали у них 714 пачек сигарет без средств идентификации и российских акцизных марок.

«По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований в информационной системе «Честный знак» контролируемым лицам объявлено 72 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части повторных продаж табачной и никотинсодержащей продукции, с незарегистрированным кодом, а также реализации продукции субъектом, не зарегистрированном в ГИС МТ в качестве участника оборота», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»