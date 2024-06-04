Закон о зеленых насаждениях появится в Орловской области

Вместе с ним появятся областные конкурсы в сфере охраны и воспроизводства зеленых насаждений.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект закона «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны зеленых насаждений в Орловской области». С законодательной инициативой выступила депутат, член комитета по бюджету, налогам и финансам Светлана Ковалева. По ее словам, необходимость регулирования содержания зеленых насаждений назрела давно.

«Главным плюсом законопроекта я вижу введение учета количества и качества зеленых насаждений и вовлечение горожан в процесс озеленения, – цитирует Светлану Ковалеву пресс-служба регионального парламента. – Учет позволит оценить необходимые затраты на уход, определить приоритетные точки концентрации усилий, запланировать и распределить ресурсы на высадку и поддержание новых растений».

Новый закон наделит полномочиями ветви власти. Так, Орловский областной Совет народных депутатов вправе принимать законы в сфере охраны зеленых насаждений в Орловской области. Правительство региона получит полномочия по учреждению областных конкурсов в сфере охраны и воспроизводства зеленых насаждений. Но основные функции будут возложены на структурное подразделение областной администрации, уполномоченное в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

Этот орган получит право издавать методические рекомендации по вопросам охраны зеленых насаждений, участвовать в организации и проведении мероприятий в сфере экологического просвещения населения, оказывать консультационную поддержку органам местного самоуправления, заниматься популяризацией охраны и воспроизводства зеленых насаждений и оказывать участникам таких мероприятий организационную поддержку.

В 2010 году вопрос о том, могут ли регионы принимать подобные законы, дошел до Конституционного суда РФ. Он был рассмотрен по запросу Калининградского областного суда, который просил о проверке конституционности Закона Калининградской области «Об охране зеленых насаждений». Конституционный суд пришел к выводу, что отношения между органами исполнительной власти, юридическими лицами и гражданами по вопросам сохранения и восстановления зеленых насаждений действительно могут регулироваться не только федеральными, но региональными законами.

Но последние вправе устанавливать полномочия только региональных органов государственной власти. По такому пути и пошли в Орловской области. Кроме того, проектом закона устанавливается, что правила благоустройства территорий муниципальных образований Орловской области могут регулировать вопросы создания, содержания, восстановления и охраны зеленых насаждений в границах населенных пунктов, проведения санитарных рубок, сноса и восстановления, включая порядок выдачи необходимой для этого разрешительной документации.

«Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально- экономического положения в Орловской области», – следует из пояснительной записки.

ИА «Орелград»