Под Орлом обещают напечатать жилье для льготников

О применении новых технологий в решении старого вопроса рассказал губернатор.

Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 3 июня сообщил, что побывал в Орле на «удивительном» производстве.

«Строительное предприятие, которое печатает дома. И оно находится в Орле. Удивительно, что за семь часов можно дом средней квадратуры, где-то около 35-40 квадратных метров, напечатать, – рассказал губернатор. – Потом время на обустройство и перевозятся дома. Заказы уже есть по многим регионам России. Приоткрою секрет: мы вместе с ними разработали концепцию для Мценского района по строительству небольшого поселка для очередников, для работников, потому что есть проблема в расселении».

Андрей Клычков выразил надежду, что инициатива найдет воплощение по финансированию и иным вопросам.

Подробности о предприятии рассказал Портал региона. «ROCKET GROUP» работает на рынке около четырех лет. Учредитель и директор по развитию – Алексей Белоглазкин. Дома печатают с помощью 3D принтера из лёгкой пластичной бетонной смеси. Заявляется, что используется отечественное сырье и комплектующие. Смесь разрабатывалась в сотрудничестве с Московским строительным университетом. Технологии ускоряют строительный процесс при конкурентной цене.

«ООО «РОКЕТ ГРУПП» завершило стадию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, находится на стадии масштабирования и начало отгрузку первых заказов», – сообщают чиновники.

Отметим, «Rocket Group» выбрали для строительства защитных сооружений, о которых говорят с 2023 года.

ИА “Орелград”