Экс-бухгалтер орловской школы подозревается в крупной растрате

Речь идёт о сумме в 1,3 миллиона рублей.

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Дело по статье «присвоение вверенного имущества» возбуждено Урицким межрайонным следственным отделом СК. Подозреваемая – бывший главный бухгалтер местной Подзаваловской средней школы.

Предварительно установлено, что преступления происходили в период с января по декабрь 2023 года. Орловчанка вносила недостоверные сведения в документы о расчётах и платежах.

В итоге она перечислила на свой счёт около 1 миллиона 300 тысяч рублей и присвоила эти деньги. Это привело к образованию задолженности у образовательного заведения.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых действий в отношении подозреваемой. Уголовное дело возбуждено по материалам деятельности Управления МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»