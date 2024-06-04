Завтра в Орле пройдёт акция «Розарий доброты»

На этот раз её проведут в Городском парке.

В мероприятии примут участие представители различных общественных и волонтёрских организаций. Совместными усилиями они создадут цветочную клумбу из 50 саженцев роз.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, акция пройдёт в рамках всероссийского «Марафона зелёных дел». Она приурочена к национальному Дню эколога, а также к международному Дню охраны окружающей среды.

Основными организаторами выступают Орловское региональное отделение «Всероссийского экологического движения «Экосистема»» и «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Акция «Розарий доброты» проводится в Орле уже третрий год подряд. Ранее цветочные клумбы из роз украсили территорию Дворца пионеров и школьников имени Гагарина и Детский парк.

Возрастное ограничение: 12+

Ранее в Орле анонсировали мероприятие в честь Дня русского языка.

ИА «Орелград»