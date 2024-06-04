В Орле отметят День русского языка

Мероприятие состоится 6 июня.

Городской праздник под названеим «Читаем Пушкина: открытый микрофон» пройдёт на открытой площадке рядом с главной областной библиотекой имени Бунина.

Напомним, что на это число приходятся две знаменательных даты. 6 июня отмечается очередная годовщина со дня рождения основоположника отечественной литературы, поэта и писателя Александра Пушкина (Пушкинский день России), а также приуроченный к ней День русского языка.

Ожидается, что на площадке у «Бунинки» стихи классика снова оживут в исполнении профессиональных актёров и музыкантов, а также просто неравнодушных к литературе орловцев всех возрастов. Известно, что праздник откроет Детский духовой оркестр «Прометей» под руководством Андрея Журина.

Кстати, в этом году день рождения Пушкина будет юбилейным. Классику исполнится 225 лет.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»