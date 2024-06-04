Мэрия Орла поддержит ТОСы

Число представителей гражданского общества в Орле приросло.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Орел» на 2024 – 2026 годы». Теперь она называется программой «Поддержки институтов гражданского общества…». Дело в том, что в ней появились ТОСы – органы территориального общественного самоуправления. Раньше программа касалась только СОНКО – социально ориентированных некоммерческих организаций.

Из преамбулы программы теперь следует, что к институтам гражданского общества можно отнести СОНКО, а также органы ТОС, которые являются связующими звеньями между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий. Администрация города и без того поддерживала ТОСы, но власти решили, что использование программно-целевого метода поможет достичь наиболее оптимальных качественных и количественных результатов.

«СОНКО города Орла, а также органы ТОС способны не только участвовать в решении проблем города, оказывать социальные услуги населению, но и выражать интересы граждан, – говорится в программе. – Деятельность СОНКО и органов ТОС зависит от выстроенных взаимоотношений между ними и администрацией города Орла. Однако в развитии взаимодействия между этими институтами города Орла имеется целый комплекс проблем, требующих безотлагательного решения, в том числе программными методами».

Например, СОНКО, по мнению городских властей, имеют слабую материальную базу. Им не хватает средств на приобретение литературы, компьютеров, программного обеспечения, расходных материалов и аренду помещений. У работников многих СОНКО отсутствуют знания и навыки разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления заявок на получение бюджетных субсидий и грантов. Они нуждаются в имущественной, финансовой, информационной, консультационной, образовательной поддержке со стороны органов местного самоуправления.

ТОСы – это самоорганизация граждан по месту их жительства. В связи с тем, что руководители органов ТОС работают на добровольных началах, они нуждаются в материальном стимулировании своей деятельности, так как «выполняемые ими функции напрямую влияют на социальную жизнь общества». В бюджет обновленной программы заложено 11,492 миллиона рублей. Раньше объем финансирования составлял 3,3 миллиона рублей. Реализация программы в 2024-2026 годах обеспечит качественную основу для модернизации социальной сферы города Орла, считают в мэрии.

ИА «Орелград»