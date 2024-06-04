Режим ЧС в АПК могут распространить на всю страну

4.6.2024 | 13:33 Новости, Происшествия

Пока что он действует в отдельных областях, включая Орловскую.

Последствия заморозков. Фото: ИА “Орелград”

О вероятности такого развития событий заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Как пишут «Известия», министр сделала заявление на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты», — заявила Луг.

В свою очередь, в «Национальном союзе агростраховщиков» рассказали, что объём уже выданных страховых выплат составляет около 600 миллионов рублей. 506 из них получили аграрии Волгоградской области, 49 – Воронежской, 22 – Ростовской, 21,2 – Тамбовской. О выплатах для орловского АПК пока ничего не известно.

Напомним, что режим ЧС в АПК Орловской области ввели ещё 15 мая. По предварительным оценкам, заморозки уничтожили посевы свёклы на площади 1,8 гектар, а также повредили около 500 гектар озимой пшеницы, около 300 гектар льна и около 500 гектар ярового рапса.

ИА «Орелград»


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