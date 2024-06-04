В Орловской области УК приговорили к ремонту

Дело рассмотрел Глазуновский районный суд.

С соответствующим иском туда обратилась районная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, предметом разбирательства стал дом, расположенный в Глазуновке на улице Советской, 21. Прокуратура, проверяя обращение местных жителей, установила, что «Глазуновская управляющая компания» не выполняет свои обязанности по содержанию и ремонту общего имущества.

В частности, оказалось, что состояние внутренней отделки подъездов дома не соответствует существующим требованиям. На потолках и стенах отслаивалась отделка и рушилась штукатурка. Также требовали ремонта лестничные ступени на входах в подъезды.

Суд удовлетворил требования прокурора. Теперь УК должна привести дом в нормальное состояние. Судебное решение уже вступило в силу.

ИА «Орелград»