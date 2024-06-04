В Орле пройдёт Фестиваль коллекционных пионов

4.6.2024 | 10:40 Новости, Общество

Мероприятие состоится в Детском парке.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом в соцсетях написал мэр города Юрий Парахин.

Мероприятие запланировано на ближайшую субботу, 8-е июня. Местом встречи станет фестивальная площадка парка. Всё начнётся в 9 и завершится в 19 часов.

Фестиваль проводится второй год. Ожидается, что в его рамках все желающие смогут «поближе познакомиться» с уникальными сортами данного вида цветов, а также обменяться контактами с питомниками.

По словам Парахина, в этом году свои растения представят пять орловских коллекционеров. Всего на фестивале продемонстрируют около 100 уникальных сортов пионов.

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ИА «Орелград»


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